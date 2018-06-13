Kahramanmaraş'ta sel hayatı felç etti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kuvvetli yağmur yağışı sele neden oldu. Sele kapılan çok sayıda araç sürüklenirken, ev ve işyerlerini su bastı.

Akşam saatlerinde aniden başlayan kuvvetli yağmur sele dönüştü. Cadde ve sokaklardaki birçok rögar taşınca yükselen su araçları sürükledi, asfaltı söktü. Sel suyu nedeniyle birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

