HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kahramanmaraş’ta selin izleri siliniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta dün aniden bastıran yağmurda bir apartmanın bodrum katında oturan Fatma Uşak (40) ile çocukları Mevlüt (9) ve Ali Osman'ın (7) ölümüne neden olan selin izleri silinmeye çalışılıyor.

Eyyüp BURUN- Ömer KOÇ/KAHRMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta dün aniden bastıran yağmurda bir apartmanın bodrum katında oturan Fatma Uşak (40) ile çocukları Mevlüt (9) ve Ali Osman'ın (7) ölümüne neden olan selin izleri silinmeye çalışılıyor. Kentte dün akşam saatlerinde aniden başlayan kuvvetli yağmur, sele neden oldu. Cadde ve sokaklardaki birçok rögar taşınca, yükselen su araçları sürükledi, asfaltı söktü. Akçakoyunlu Mahallesi'nde sel suyu, bir apartmanın bodrum katındaki daireye doldu. Dairede bulunan Fatma Uşak ile çocukları Mevlüt ve Ali Osman Uşak, içeride mahsur kaldı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri, suyu tahliye ettikten sonra girdiği dairede, anne ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini buldu. OTOPARKA SU DOLDU Sel, birçok ev ve işyerinde su baskınlarına neden oldu. Kentteki bir kapalı otoparka da su doldu. Otoparkta yaklaşık 180 araç su içinde kaldı. İtfaiye ve belediye ekipleri, vidanjörlerle suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. KAMU KURUMLARINI DA SU BASTI Sel, Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezinde bulunan Kadın ve Aile Müdürlüğü binası ile Panorama Müzesi'nde de su baskınlarına neden oldu. Müze ve müdürlükte büyük çapta maddi zarar meydana geldi. İki kurumda da suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri de iş makineleriyle yollarda temizlik çalışması yaparak hasar tespit çalışmalarına başlandı. KOMİSYONLAR OLUŞTURULDU Sel nedeniyle meydana gelen zararın tespiti için de hasar tespit komisyonları oluşturuldu. Zararın hem hızlı, hem de uzman kişiler tarafından tespit edilebilmesi amacıyla evler, araçlar, ev eşyaları ve esnaf için ayrı ayrı hasar tespit komisyonları oluşturuldu. ANNE VE ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLECEK Eve dolan sel suları nedeniyle boğularak yaşamını yitiren anne Fatma Uşak ile çocukları Mevlüt Ali Osman Uşak’ın cenazeleri ise öğle vakti kılınacak cenaze namazıyla kent mezarlığına defnedilecek.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Çöken yolun altında kalan işçiyi itfaiye kurtardıÇöken yolun altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı
Eşini öldürüp, telefonda ağabeyiyle konuşurken intihar ettiEşini öldürüp, telefonda ağabeyiyle konuşurken intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.