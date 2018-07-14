Kahramanmaraş'ta suç örgütü operasyonunda 3 tutuklama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipleri, tefecilik ve yağma suçları kapsamında organize suç örgütü oldukları öne sürülen kişilere yönelik geçen salı günü eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 kişiyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 1 uzi otomatik silah, 1'i M16 tipi olmak üzere 3 pompalı tüfek, 1 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 260 bin lira para, 628 tabanca mermisi, bıçak, hortum ve çok sayıda senet, çek, satış sözleşmesi, tapu, alacak defteri ele geçirdi. Organize suç örgütü oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Veysi B., Murat B. ve Cahit B. mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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