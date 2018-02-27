Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, kredi kartlarından alışveriş yapmış gibi pos cihazlarından çektikleri paranın bir kısmını alarak tefecilik yapan 5 kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada farklı şirketlere ait 3 pos cihazı ile tefecilikte elde edilen 7 bin 220 lira ele geçirildi. Operasyonda, tefecilik yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alınırken, komisyon karşılığı kart çektirmeye gelen 7 kişi de suçüstü yakalandı. Ağlarına düşürdükleri kişilerin kredi kartlarından alışveriş yapmış gibi poz cihazlarından para çektikleri ve bu paranın bir kısmını komisyon olarak alıp geri kalanını kart sahibine vererek tefecilik yaptığı belirlenen 5 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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