Kahramanmaraş'ta 'terör propagandası' operasyonu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ İl jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 9 oldu.
Geçmiş dönemlerde katıldıkları örgüt cenazeleri, toplantı benzeri çeşitli ortamlarda PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi ise adreslerinde bulunamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, 4 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. 9 kişinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ederken, adreslerinde yapılan aramada 'Kürdistan' yazılı tişörtler, kurusıkı tabanca ve örgütü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına da incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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