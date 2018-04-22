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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ticari panelvanın tarlaya uçması sonucu 1 kişi öldü.Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı Mahallesi’nde sabah saatlerinde Hikmet Sarıca (51) yönetimindeki 34 YJ 3672 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tarlaya uçtu.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ticari panelvanın tarlaya uçması sonucu 1 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı Mahallesi’nde sabah saatlerinde Hikmet Sarıca (51) yönetimindeki 34 YJ 3672 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücü Hikmet Sarıca olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü

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