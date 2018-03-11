Kahramanmaraş’ta traktör devrildi: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta bindikleri traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Kurtlar Mahallesi’nde Adem Akkurt idaresindeki 46 AN 332 plakalı traktör, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bağlı olan römorku ile devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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