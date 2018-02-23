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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 15:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 4 kullanıcı ile satıcı olduğu belirlenin 1 kişi yakalandı. 2 paket halinde 16,88 gram bonzai ile gözaltına alınan satıcının evinde yapılan aramada 1 adet şeffaf naylon poşet içerisinde 15,92 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adliye tarafından tutuklandı.
Elbistan ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 832 gram esrar, 2,64 gram toz esrar ve 0,80 gram plaka esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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