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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolunda durdurulan bir otomobilde 760 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolunda durdurulan bir otomobilde 760 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

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