Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolunda durdurulan bir otomobilde 760 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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