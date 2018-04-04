Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Göksun karayolunda yol kontrolü yapan Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Narkotim ve KOM ekiplerinin yaptıkları detaylı aramada, araç içerisinde 640 adet ’Captagon’ isimli uyuşturucu hap ve 3 parça halinde bonzai olduğu değerlendirilen 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili D.K., H.A. ve S.G. gözaltına alındı.