Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan Ahmet F. ve Ahmet Öztürk K.’nin içinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada 185 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.