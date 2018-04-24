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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:40 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.Gözaltına alınan Ahmet F.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan Ahmet F. ve Ahmet Öztürk K.’nin içinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada 185 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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