HABER

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 11:39 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden Alper N.'nin evinde ve otomobilinde narkotik köpeği 'Alfi' arama yaptı. Operasyonda Alper N., Murat Y., Turgay E., Tahsin M. ve Muhammed Ö. gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıKahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

4,5 yaşındaki öz kızına kabusu yaşattı

4,5 yaşındaki öz kızına kabusu yaşattı

Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı

Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı

Ülke şokta! Bakireyken hamile kaldı

Ülke şokta! Bakireyken hamile kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli’de 200 bin TL değerinde 21 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli’de 200 bin TL değerinde 21 bin 100 adet kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu ticaretine 25 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu ticaretine 25 tutuklama

Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Silah kaçakçılığı iddiasıyla 10 kişi adliyede

Silah kaçakçılığı iddiasıyla 10 kişi adliyede

Kurtarmak istediği oğlu ile birlikte toprak altında kalıp, öldü

Kurtarmak istediği oğlu ile birlikte toprak altında kalıp, öldü

5 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

5 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.