Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden Alper N.'nin evinde ve otomobilinde narkotik köpeği 'Alfi' arama yaptı. Operasyonda Alper N., Murat Y., Turgay E., Tahsin M. ve Muhammed Ö. gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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