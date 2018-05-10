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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 22:02 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 tutuklama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik salı günü düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 7 şüpheli tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 tutuklamaKahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 tutuklamaKahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 tutuklama

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