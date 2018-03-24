Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlilerince risk analizine göre yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada motor bölümünde 1 kilo 265 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aynı gün içerisinde Elbistan’da uyuşturucu ticaretinden aranan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.