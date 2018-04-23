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Kahramanmaraş’ta yanan iki araç kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yanan iki araç kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ufacıklı Mahallesi’nde Kamil İmici’ye ait park halindeki 27 ARV 86 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yanan iki araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ufacıklı Mahallesi’nde Kamil İmici’ye ait park halindeki 27 ARV 86 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta park halindeki aynı kişiye ait 27 NS 899 plakalı traktöre sıçradı. Yangını fark eden Kamil İmici, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken iki araç da kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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