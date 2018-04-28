Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 15 yaralı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ-Osmaniye otoyolunda, 7 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Kaza, bugün öğleden sonra Kahramanmaraş-Osmaniye otoyolunun ikinci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağış ve yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan bir TIR bariyerlere çarparak devrildi. Aynı yönde seyir halinde olan 6 TIR ve 3 otomobil de sis nedeniyle devrilen TIR'ı göremeyerek peş peşe birbirlerine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaralıyı hastaneye götürürken, araçlardan birinden yola savrulan Kürşat Kunt'un (35) öldüğünü belirledi. Yaralılardan Halil Çelik (43) ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yol, TIR ve otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. 15 yaralının hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
HDP Güngören binasına polis baskını! Çok sayıda gözaltı var
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum