Kahta ilçesinde kavga: 8 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Yelkovan köyü ve Salkımbağ köyü arasında yaşanan kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, Kahta ilçesi Salkımbağ köyünde meydana geldi. Salkımbağ köyü ile komşu olan Yelkovan köyü sakinleri arasında eski bir husumetten kaynaklanan tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya taraflar katılınca kavga büyüdü.

Kavgada her iki köyden 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ve özel araçlarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Kavga sonrasında Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya’nın girişimleriyle her iki köyün ileri gelenleri bir araya gelerek barıştılar.