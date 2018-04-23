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Kahta ilçesinde trafik kazası: 2 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, Kahta ilçesi Ortanca köyü yolunda meydana geldi.

Kahta ilçesinde trafik kazası: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kahta ilçesi Ortanca köyü yolunda meydana geldi. Cenk Avcı (18) yönetimindeki plakasız motosiklet ile N.D kontrolündeki 34 RPA 02 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan Cenk Avcı ve Mikail Koç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Cenk Avcı’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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