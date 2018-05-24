Kahta'da 105 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Mahir ALAN/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polis tarafından 10 iş yerinde eş zamanlı yapılan aramada 105 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce belirlenen 10 farklı iş yerine eş zamanlı oparasyon düzenledi. Operasyonda iş yerlerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 105 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken iş yerleri hakkında işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

