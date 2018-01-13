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Kahta'da aranan evde kaçak sigara ele geçti

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 12:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

Mahir ALAN/KAHTA(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polis tarafından bir evde yapılan aramada gümrük kaçağı 1262 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kaçak sigara bulunduğu bilgisiyle harekete geçti. Ekipler tarafından baskın yapılan evde yapılan aramada bavul ve çantaya gizlenmiş gümrük kaçağı 1262 sigara ele geçirildi. Kazak sigaralara el konulurken, ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.

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