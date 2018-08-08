HABER

Kahta'da mıcırlı yolda kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yola dökülen mıcırda kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aileden 4 kişi yaralandı.

Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yola dökülen mıcırda kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, bu sabah Kahta- Sincik karayolunun 20'nci kilometresindeki tarihi Cendere Köprüsü yakınında meydana geldi. Kahta?dan Sincik ilçesi yönüne ilerleyen Mehmet Bayer (32) idaresindeki 02 ZA 220 plakalı hafif ticari araç, yol yapımı nedeniyle dökülen mıcırdan kayınca kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Bayer ile araçta bulunan eşi Gülhan (33), çocukları Eyüp Ensar (4) ve Yiğit Bayer (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine gönderilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Halk otobüsünde çocuğu döven şüpheli serbestHalk otobüsünde çocuğu döven şüpheli serbest
Alaçatı açıklarında 45 kaçak yakalandıAlaçatı açıklarında 45 kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

Kocaeli'de erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Pakistan uyruklu engelli şahıs gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.