Kahta'da mıcırlı yolda kaza: 4 yaralı

Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yola dökülen mıcırda kontrolden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, bu sabah Kahta- Sincik karayolunun 20'nci kilometresindeki tarihi Cendere Köprüsü yakınında meydana geldi. Kahta?dan Sincik ilçesi yönüne ilerleyen Mehmet Bayer (32) idaresindeki 02 ZA 220 plakalı hafif ticari araç, yol yapımı nedeniyle dökülen mıcırdan kayınca kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Bayer ile araçta bulunan eşi Gülhan (33), çocukları Eyüp Ensar (4) ve Yiğit Bayer (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine gönderilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

