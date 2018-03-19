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Kahta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 20:23 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü, aracın sürücüsü ise yaralandı.

Kahta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Mahir ALAN/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü, aracın sürücüsü ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Nihat Türk idaresindeki 06 FL 6182 plakalı otomobil ile Ramazan Ertaş yönetimindeki 33 ARM 02 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Sırrı Çelik hayatını kaybederken, sürücüler Nihat Türk ve Ramazan Ertaş ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Nihat Türk de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çelik ve Türk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Hastanede tedavisi süren otomobil sürücüsü Ertaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Kahta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıKahta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıKahta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıKahta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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