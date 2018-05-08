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Kahta'da PKK propagandasına 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği saptanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kahta'da PKK propagandasına 2 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği saptanan 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada A.Ö. ve M.Ö. isimli kişilerin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiğini saptadı. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, düzenlediği operasyonda A.Ö. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı. Evlerinde ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirilen şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.
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