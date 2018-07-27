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Kahta’da sinek ilaçlaması 12 kişiyi zehirledi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 08:16 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sinek ilaçlaması yapılan köydeki 8'i çocuk 12 kişi zehirlendi.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sinek ilaçlaması yapılan köydeki 8'i çocuk 12 kişi zehirlendi.
Olay, dün akşam Kahta'nın Narsırtı köyünde meydana geldi. Köyde sinek ve sivrisinekle mücadele amacıyla ilaçlama yapıldı. İlaçlama yapıldıktan bir süre sonra köydeki çocuklar ve bazı yetişkinler başlarının döndüğünü söyleyerek kusmaya başladı. Yakınlarının ihbarıyla köye çok sayıda ambulans gönderildi. Köye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı ve ilaçlamadan dolayı zehirlendiğini belirlediği 8’i çocuk 12 kişi, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisine başlanan 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahta’da sinek ilaçlaması 12 kişiyi zehirlediKahta’da sinek ilaçlaması 12 kişiyi zehirlediKahta’da sinek ilaçlaması 12 kişiyi zehirledi

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