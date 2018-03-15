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Kahta'da uyuşturucuya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 14:56 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 kilo 450 gram esrar ile ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kahta'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 kilo 450 gram esrar ile ilgili 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahta'da 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 450 gram esrar ele geçirdi. Ümit K. ve İzzet G., gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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