Kahta'da uyuşturucuya 2 tutuklama

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 kilo 450 gram esrar ile ilgili 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahta'da 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 450 gram esrar ele geçirdi. Ümit K. ve İzzet G., gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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