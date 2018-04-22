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Kahvaltı yolculuğu uçurumda sonlandı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde kahvaltıya giden gençlerin bulunduğu otomobil, 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kahvaltı yolculuğu uçurumda sonlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde kahvaltıya giden gençlerin bulunduğu otomobil, 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, Abdurahman Rüzgar (20) öldü, 2 kişi de aralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'ndeki Altınyaka yolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Babasına ait araç kiralama servisinden 07 ECZ 31 plakalı kiralık otomobili alan Alparslan Bilik (23), Abdurahman Rüzgar ve Ümit Şahin (22) ile birlikte bir arkadaşlarını Antalya Havalimanı'na bıraktı. Ardından kahvaltı için Çakırlar Mahallesi'ne giden gençlerin içinde bulunduğu otomobil, girdiği virajda kontrolden çıkıp 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, araçtan fırlayan Abdurahman Rüzgar öldü, sürücü Bilik ile Ümit Şahin ise yaralandı.
Aileler, çocuklarına ulaşamayınca polise haber verdi. Firmanın araç takip sisteminden yeri belirlenen aracın bulunduğu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı gençler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yol üzerine çıkarıldı. Birlik ve Şahin Akdeniz Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdurrahman Rüzgar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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Kahvaltı yolculuğu uçurumda sonlandı: 1 ölü, 2 yaralıKahvaltı yolculuğu uçurumda sonlandı: 1 ölü, 2 yaralıKahvaltı yolculuğu uçurumda sonlandı: 1 ölü, 2 yaralıKahvaltı yolculuğu uçurumda sonlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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