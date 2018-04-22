Kahvaltı yolculuğu uçurumda sonlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde kahvaltıya giden gençlerin bulunduğu otomobil, 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, Abdurahman Rüzgar (20) öldü, 2 kişi de aralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'ndeki Altınyaka yolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Babasına ait araç kiralama servisinden 07 ECZ 31 plakalı kiralık otomobili alan Alparslan Bilik (23), Abdurahman Rüzgar ve Ümit Şahin (22) ile birlikte bir arkadaşlarını Antalya Havalimanı'na bıraktı. Ardından kahvaltı için Çakırlar Mahallesi'ne giden gençlerin içinde bulunduğu otomobil, girdiği virajda kontrolden çıkıp 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, araçtan fırlayan Abdurahman Rüzgar öldü, sürücü Bilik ile Ümit Şahin ise yaralandı.
Aileler, çocuklarına ulaşamayınca polise haber verdi. Firmanın araç takip sisteminden yeri belirlenen aracın bulunduğu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı gençler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yol üzerine çıkarıldı. Birlik ve Şahin Akdeniz Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdurrahman Rüzgar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum