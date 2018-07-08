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Kahve önünde küfür cinayetine 10 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 11:53 | Son Güncelleme

BURSA’da, defalarca uyarmasına karşın işlettiği kahvenin önüne gelerek küfür edip müşterilerden para isteyen Hüseyin Ezgi'yi (36), çıkan kavgada av tüfeği ile ateş ederek öldüren Erdinç Bayraktar (38), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kahve önünde küfür cinayetine 10 yıl hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, defalarca uyarmasına karşın işlettiği kahvenin önüne gelerek küfür edip müşterilerden para isteyen Hüseyin Ezgi'yi (36), çıkan kavgada av tüfeği ile ateş ederek öldüren Erdinç Bayraktar (38), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, olayda aşırı tahrik ve sanığın pişmanlık duygularını dikkate alarak cezayı 10 yıla indirdi.
​Merkez Osmangazi İlçesi Tuna Mahallesi'nde kahvehane işleten Erdinç Bayraktar, işyeri önünde küfürlü konuşup vatandaşlardan para isteyen Hüseyin Ezgi'yi defalarca uyardı. Erdinç Bayraktar, geçen Temmuz ayında işyeri önünde yine küfür edip para isteyen Hüseyin Ezgi ile tartıştı. Küfürleşmenin ardından Erdinç Bayraktar, kendisine bıçak çektiği öne sürülen Ezgi'yi av tüfeği ile ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Ezgi yaşamını yitirirken, polise teslim olan Erdinç Bayraktar ise tutuklandı.
Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan yargılanan Erdinç Bayraktar, çıktığı son duruşmada önceki ifadelerini tekrarlayıp, "İşyerimin önüne gelerek sürekli küfürlü konuşuyor, insanlardan para istiyordu. Bu da müşterilerimi rahatsız ediyordu. Bu konuda çok şikayet aldım. Kendisini defalarca uyardım. O gün, yine bildiğini yaptı. Aramızda çıkan tartışmada bana bıçak çekti. Kendimi savunmak için evimden aldığım av tüfeği ile korkutmak için ona ateş ettim. İstemeyerek ölümüne neden oldum. Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Erdinç Bayraktar'a önce 'ömür boyu hapis cezası' verdi. Mahkeme aşırı tahrik, sanığın duruşmadaki iyi hali ve pişmanlık duygularını dile getirmesini dikkate alarak bu cezayı 10 yıla düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kahve önünde küfür cinayetine 10 yıl hapis cezası

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