HABER

Kahve paketlerinden kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 13:26 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de sigara ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda, kimyasal maddeler karıştırılarak yapılmış tanklar içinde 9 ton akaryakıt ile kahve paketlerine gizlenmiş kaçak sigaralar polis tarafından ele geçirildi.

Kahve paketlerinden kaçak sigara çıktı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de sigara ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda, kimyasal maddeler karıştırılarak yapılmış tanklar içinde 9 ton akaryakıt ile kahve paketlerine gizlenmiş kaçak sigaralar polis tarafından ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akaryakıt ve sigara kaçakçılığına yönelik Pamukkale ilçesinde operasyon yaptı. Bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasadan yasa dışı yollarla toplanarak depolanan madeni yağ ve atık yağların, çeşitli kimyasal maddeler ile karıştırılıp, damıtma işlemlerinden geçirilerek kaçak akaryakıt yapıldığını tespit etti. Depoda yapılan aramada, tanklar içerisinde toplam 9 ton kaçak üretilmiş akaryakıt ele geçirdi. Sigara kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda ise bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, kahve kutuları arasına gizlenmiş vaziyette 1300 paket kaçak sigara, 8 bin adet doldurulmuş sigara, 9 bin 800 adet makaron ve 2 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 1 av tüfeği ele geçirdi. İki ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAF

Kahve paketlerinden kaçak sigara çıktıKahve paketlerinden kaçak sigara çıktıKahve paketlerinden kaçak sigara çıktı

Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!
Erdoğan'dan dikkat çeken kandil mesajı!Erdoğan'dan dikkat çeken kandil mesajı!
Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yediEski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!

Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

Herkes oraya akın ediyor!

Herkes oraya akın ediyor!

Kayınpeder dehşeti! Hamile gelinine kabusu yaşattı

Kayınpeder dehşeti! Hamile gelinine kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.