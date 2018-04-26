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Kahvede araç parkı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 17:56 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi'nde Şendaval Avşar (52), kahvede oturan daha önce aralarında araç parkı nedeniyle anlaşmazlık bulunan Alaaddin Avşar  (52), İsmail Ürgüt (46) ve Metin Çalbay'a (46) tabancayla ateş açtı.

Kahvede araç parkı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi'nde Şendaval Avşar (52), kahvede oturan daha önce aralarında araç parkı nedeniyle anlaşmazlık bulunan Alaaddin Avşar (52), İsmail Ürgüt (46) ve Metin Çalbay'a (46) tabancayla ateş açtı. Saldırıda Avşar ölürken, Ürgüt ve Çalbay yaralandı.
Kızıklı Mahallesi'ndeki olay dün saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Mahallede oturan Şendaval Avşar, iddiaya göre bir yıldan bu yana aralarında araç park etme konusunda husumet bulunan amcasının oğlu Alaaddin Avşar, İsmail Ürgüt ve arkadaşları Metin Çalbay’ı kahvede otururken gördü. Şendaval Avşar, yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile 3 kişiye, ateş açtı. 7 el ateş eden Şendaval Avşar'ın olay yerinden kaçarken, saldırıda Alaadin Avşar olay yerinde yaşamını yitiridi, İsmail Ürgüt ve Metin Çalbay yaralandı.
Alaaddin Avşar’ın cenazesi otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayati tehlikesi süren İsmail Ürgüt’ün tedavisi Edremit Devlet Hastanesi'ne sürdürülürken, seken kurşunlardan biri ayağını sıyıran Metin Çalbay Burhaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, kaçan Şendaval Avşar’ı arıyor.

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