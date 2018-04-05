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Kahvede horoz dövüştürürken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:56 | Son Güncelleme

MERSİN’de bahisle horoz dövüşü yapılan kahveye, polis tarafından baskın yapıldı.

Kahvede horoz dövüştürürken yakalandılar

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bahisle horoz dövüşü yapılan kahveye, polis tarafından baskın yapıldı. Kahvede bulunan 46 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesildi. İş yeri sahibi ve oğlu ise gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Üç Ocak Mahallesi eski otogar karşısındaki 160 Cadde üzerinde, Orma İşhanı’ndaki kahvede bahisle horoz dövüştürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Baskında bulunan 11 horoz, Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edilirken kahvedeki 46 kişiye ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34’üncü maddesi gereği toplam 11 bin 914 TL idari para cezası kesildi. Ruhsatsız kahve zabıta tarafından mühürlenerek kapatılırken, iş yeri sahibi R.G.K. ve oğlu G.K. ise gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kahvede horoz dövüştürürken yakalandılar

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