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Kahvehane cinayetine ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 23:29 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da 2016'nın Temmuz ayında yaşanan, 1 kişinin öldüğü kahvehane kavgası sonrasında açılan davada, 4 sanığa 1 yıl ile 27 yıl arasında hapis cezası verildi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da 2016'nın Temmuz ayında yaşanan, 1 kişinin öldüğü kahvehane kavgası sonrasında açılan davada, 4 sanığa 1 yıl ile 27 yıl arasında hapis cezası verildi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2016 yılı Temmuz ayında bir kahvehanede iki grup arasında çıkan kavgada Halit ve Yaşar Çalıkoğlu ile Ramazan Özek ve Volkan Bozlak bıçakla yaralanmış, yaralılardan Halit Çalıkoğlu, hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası kavgaya karıştığı belirlenen Engin Karaduman, Ferhat Karaduman, İbrahim Karaduman ve Çetin Kar hakkında dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Engin Karaduman ile tutuksuz sanıklar Çetin Kar, Ferhat ve İbrahim Karaduman ile avukatları katıldı.
Engin Karaduman savunmasında kahvehanenin önünden geçerken bir anda karşı grubun etraflarını sardığını öne sürerek, "Kendimi ve kardeşlerimi korumak için küçük bir bıçakla hayatımızı kurtarmak istedim. Bunu yaşadığımız için çok pişmanım" dedi. İbrahim ve Ferhat Karaduman ile Çetin Kar ise suçsuz olduklarını savunarak beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti Engin Karaduman'a 27 yıl, Çetin Kar'a 2 yıl, Ferhat ve İbrahim Karaduman kardeşlere ise 1'er yıl hapis cezası verdi.

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