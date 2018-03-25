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Kahvehane ortakları arasında silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 15:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kahvehane ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kahvehane ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel önünde gece ortak kahvehane işlettikleri bildirilen Özgür K. ile Veli K. arasında çıkan tartışmada Özgür K. tabancayla Veli K.’yi yaraladı. Kurşunun Veli K.nın burnundan girerek kulağından çıktığı bildirildi. Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Veli K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Olay yerinden kaçan Özgür K. polis tarafından yakalandı.

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