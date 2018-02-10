Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Mehmet Gencer ve Mustafa Çeneli arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gencer, Çeneli'yi tabancayla vurdu. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Çeneli hayatını kaybetti.
Olay, bugün gündüz saatlerinde Ulucami Mahallesi 50. Sokak'taki Bayrak isimli kahvehanede meydana geldi. Mehmet Gencer, sahibi olduğu kahvehane bilinmeyen bir nedenle Mustafa Çeneli ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gencer belindeki tabancasını çekerek Çeneli'yi vurdu. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çeneli'yi ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çeneli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan polis, olayın ardından otomobille kaçan Gencer'i yakalamak için çalışma başlattı. Gencer'in otomobili ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Zanlıyı yakalamak için jandarma ile ortak çalışan polis, Mehmet Gencer'i Manisa Otogarı yakınlarında olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Gencer'in, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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