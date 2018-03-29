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Kahvehanenin camlarını kırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir iş yerinin camları kırıldı.Edinilen bilgiye göre, olay gece Tuzcumurat Mahallesi’nde meydana geldi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir iş yerinin camları kırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay gece Tuzcumurat Mahallesi’nde meydana geldi. A.B.’ye ait olan kahvehanenin camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Olay yerinde incelemeler yapan polis, işyerlerinin camlarını kıran kişi veya kişileri bulmak için araştırma başlattı.

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