Kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu’nda kahvehaneye düzenlenen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, olay akşam saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli iki kişi, sokak içerisindeki bir kahvehaneye ateş açtı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis, 17 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Mahallede yaşayan bir vatandaş, "İki kişi yüzü maskeli girmişler, ateş etmişler. 6 yaralı var. Yaralıların durumu iyi. Burası üçüncü kez tarandı. Daha önce kapalıyken taranmış, şimdi kahvede insanlar varken bu olay yaşandı" dedi.
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kahvehanenin bulunduğu sokağa gelen zanlılar, yüzlerine maske takarak harekete geçiyor. Kahvehaneye ateş açan zanlılar, koşarak olay yerinden kaçıyor.
Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum