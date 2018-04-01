HABER

Kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda kahvehaneye düzenlenen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.Edinilen bilgilere göre, olay akşam saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak’ta meydana geldi.

Beyoğlu’nda kahvehaneye düzenlenen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, olay akşam saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli iki kişi, sokak içerisindeki bir kahvehaneye ateş açtı. Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis, 17 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Mahallede yaşayan bir vatandaş, "İki kişi yüzü maskeli girmişler, ateş etmişler. 6 yaralı var. Yaralıların durumu iyi. Burası üçüncü kez tarandı. Daha önce kapalıyken taranmış, şimdi kahvede insanlar varken bu olay yaşandı" dedi.
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kahvehanenin bulunduğu sokağa gelen zanlılar, yüzlerine maske takarak harekete geçiyor. Kahvehaneye ateş açan zanlılar, koşarak olay yerinden kaçıyor.

Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorumSoylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacakMEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Acılı baba 18 yıldır kızı Sinem'i arıyor

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Son işlerinde yakayı ele verdiler! Kasa hırsızı çift İstanbul'da yakalandı

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.