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Kahveye kumar baskınında ele geçen 126 bin liraya el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin bir kahveye düzenlediği baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı, 126 bin lira paraya el konuldu.

Kahveye kumar baskınında ele geçen 126 bin liraya el konuldu

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da polis ekiplerinin bir kahveye düzenlediği baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı, 126 bin lira paraya el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir kahveye kumar baskını düzenledi. Baskında kumar oynadıkları belirlenen 8 kişi yakalandı. Ekipler 'kumar parası' olarak değerlendirdikleri çelik kasa içerisindeki 126 bin lira para, oyun kağıtları, okey taşları ile borç defterine el koydu. Kumar oynayan 8 kişiye 259'ar lira idari para cezası verilirken, kahve işletmecisi K.H. ve Ç.Y. hakkında da yasal işlem başlatıldı
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Kahveye kumar baskınında ele geçen 126 bin liraya el konulduKahveye kumar baskınında ele geçen 126 bin liraya el konulduKahveye kumar baskınında ele geçen 126 bin liraya el konulduKahveye kumar baskınında ele geçen 126 bin liraya el konuldu

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