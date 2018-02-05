HABER

Kalbi duran adama erkek hemşireden hayata döndüren öpücük!

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 13:43 | Son Güncelleme

Antalya'da arkadaşının aracıyla işe giden 58 yaşındaki Ali Karakan, kalp krizi geçirdi. Yoldan geçen 2 erkek hemşire, Karakan'ı kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü.

Olay, Kepez ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde, arkadaşının kullandığı 07 EPF 89 plakalı kamyonetle işe giden Ali Karakan, araç içinde kalp krizi geçirdi.

Karakan'ın kriz geçirdiğini anlayan sürücü, kamyoneti yol ortasında durdurup, çevredekilerden yardım istedi. Bazıları, sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerinden geçen ve hemşire oldukları öğrenilen 2 genç, kalbi duran Karakan'a müdahale etti. Sırayla kalp masajı ve suni teneffüs yapan erkek hemşireler, Karakan'ı hayata döndürdü.

A1

"KENDİNİ BIRAKMA"

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etti. Çevredeki bazı kişiler ise Karakan'a "Amcacığım, kendini bırakma" diye seslendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye alınan Ali Karakan, ambulansla hastaneye götürüldü.

a2

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, Ali Karakan'ı hayata döndüren hemşirelerden Ömer Şahin İlya, müdahaleye başladığında kalbin çalışmadığını, solunumun ise kesik kesik olduğunu belirterek, “Elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi.

DHA

Korkunç ölüm sonrası Bakırköy karıştı! Belediye başkanı ile vatandaş birbirine girdiKorkunç ölüm sonrası Bakırköy karıştı! Belediye başkanı ile vatandaş birbirine girdi
Akılalmaz olay: Dinlene dinlene kavga ettilerAkılalmaz olay: Dinlene dinlene kavga ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hemşire Antalya Kepez kalp krizi

En Çok Okunan Haberler

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu nasıl bir haber başlığı ya! Suni tenefüse öpücük diyor, dellendim fıttırdım..!
Boyle muhim bir saglik olayini bile egzejere etmissiniz,attiginiz baslik olmus mu?
allah razı olsun Allah işlerini rast getirsin
Allah razı olsun sizlerden gençler.. yiyecek bir dilim ekmegin varsa iki hemşir başında bitiveriyor işte
Allah razı olsun.insanın ne kadar ömrü var Allah bilir ama bunu dilediği zaman değiştirmekte Allah'ın emrindedir.bu kişilerin gayreti belki de ömrünün Allah tarafından uzatılmasına vesile olmuştur
Bir insanı ölümün eşiğinden alıp hayata döndürmeye çalışan bu değerli kardeşlerimizin ilk müdehalesine Suni teneffüse nasıl 'ÖPÜCÜK' başlığı atabiliyorsunuz.?? Yazıkkk...
Maynet akıllı ol, bu başlığı atan kimse değiştirin böylesine ciddi bir olay için öpücük kelimesi çok ayıp olmuş! Yakışmıyor, benim elemanım yazsaydı bunu tokatı basmıştım! Dikkatinize!
ALLAH RAZI OLSUN GÜZEL MEMLEKETİM BÖYLE DUYARLI GENÇLER DE YETİŞTİRİYOR YA HELAL OLSUN ALLAHIM ONLARI ANALARINA BABALARINA AİLELERİNE BAĞIŞLASIN
Diğer Haberler
Eskişehir’de trafik kazası; 4 yaralı

Eskişehir’de trafik kazası; 4 yaralı

Bulunamayan ceset davasında sanığa 29 yıl 2 ay hapis

Bulunamayan ceset davasında sanığa 29 yıl 2 ay hapis

Hakkari’de şehit Teğmen Özatak için mevlit okutuldu

Hakkari’de şehit Teğmen Özatak için mevlit okutuldu

Nusaybin'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Nusaybin'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Savcılar kendileri hakkında sahte ihbar mektubu gönderen eski başsavcı hakkında davacı oldu

Savcılar kendileri hakkında sahte ihbar mektubu gönderen eski başsavcı hakkında davacı oldu

Hırsızlık ve gasp iddiasıyla adliyeye sevk edilen gence adli kontrol

Hırsızlık ve gasp iddiasıyla adliyeye sevk edilen gence adli kontrol

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.