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Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 16:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Çetin Uras (63), kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde Çetin Uras (63), kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan Uras'ın birlikte alkol aldığı M.Ç. (74) ve Moldovalı A.B. adlı kadın, ifadelerinde birbirlerini suçladı. ​Olay, dün saat 19.30 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi 2026 Sokak'ta meydana geldi. Evde birlikte alkol alan Çetin Uras, M.Ç. ve Moldova uyruklu A.B. adlı kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çetin Uras, göğsünden bıçaklandı. A.B.'nin yardım istediği komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, bıçağın kalbine isabet ettiği Çetin Uras'a müdahale etti. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Çetin Uras, kurtarılamadı. Çetin Uras'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Serik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Antalya Cinayet Büro ekipleri, önce A.B.'yi, ardından da M.Ç.'yi cinayet gözaltına aldı. Polis merkezindeki ifadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Moldovalı A.B.'nin, olayın yaşandığı evin sahibi erkekle yaşadığı, Çetin Uras'ı da yardım etmek amacıyla bir süredir eve aldıkları belirtildi. M.Ç.'nin ise A.B. ile daha önceden tanıştığı bildirildi.

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