HABER

Kalçasına yarım metrelik demir saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’da okul inşaatında demir bağlayan usta temel demirinin üzerine düştü.

Adıyaman’da okul inşaatında demir bağlayan usta temel demirinin üzerine düştü. Usta kalçasına saplanan yarım metrelik demir ile birlikte hastaneye kaldırıldı.
Olay, Altınşehir Mahallesin’de bulunan Milli İrade Ortaokulu ek bina inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta demir ustası olarak çalışan Abdullah Yıldız, zeminin beton kalıplarına demir bağlarken dengesini kaybederek düştü. Demirin üzerine düşen Abdullah Yıldız’ın kalçasına yarım metre uzunluğunda demir saplandı. İş arkadaşları tarafından fark edilen kazanın hemen sonrasında demir arkadaşları tarafından demir makasıyla kesildi. 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı vücuduna saplanan yarım metre uzunluğundaki demir parçasıyla birlikte Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.
Yaralı şahsın kalçasına saplanan demirin çıkartılması için ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.