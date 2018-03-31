Kaldığı çocuk destek merkezinin yakınında ölü bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Deniz Munzur Altun (17), kaldığı çocuk destek merkezinin yakınında, yol kenarında ölü bulundu. Altun'un cesedinin yanında iki tüp çakmak gazı bulundu.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Şambayat Mahallesi Karaisalı yolunda meydana geldi. Şambayat Çocuk Destek Merkezi'nde kalan çocuklar, gece merkeze dönerken yol kenarında hareketsiz yatan birini gördü. Yerde yatan kişinin, aynı gün destek merkezinden izinli çıkan arkadaşları Deniz Munzur Altun olduğunu fark eden çocuklar, 112 Acil Servis ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altun'un öldüğü belirlendi. Polis, Altun'un cesedinin yakınında 2 tüp çakmak gazı buldu.

Hırsızlık ve uyuşturucudan poliste kaydı bulunan, defalarca destek merkezinden kaçtığı belirtilen Altun'un cesedi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çakmak gazı soluyup, zehirlendiği tahmin edilen Altun'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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