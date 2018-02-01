Kaldığı otel odasında ölü bulundu 

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Coşkun Yılmaz (68), kaldığı otel odasında temizlik görevlisi tarafından ölü bulundu.
İlçeye bağlı Türkmenler köyü nüfusuna kayıtlı olan emekli Coşkun Yılmaz, kışı geçirmek üzere 46 gün önce ilçe merkezinde Gönüloğlu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir otele yerleşerek, 8'inci kat 161 numaralı odada kalmaya başladı. Bugün öğle sıralarında temizlik amacı ile otel görevlileri odayı kontrol etti. İçeriye giren görevliler Yılmaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Coşkun Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz'ın uzun zamandır eşinden ayrı yaşadığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cesedi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi ile belirlenecek.
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