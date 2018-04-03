Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta Sadık Aşık (62) kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

Yeni Mahalle'deki pasiyonda kalan Sadık Aşık, ikinci kattaki odasında görevliler tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sadık Aşık’ın cansız bedeni savcının incelemesi sonrasında belediye ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aşık'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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