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Kaldığı pansiyonda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

 SİNOP’ta Sadık Aşık (62) kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

Kaldığı pansiyonda ölü bulundu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP’ta Sadık Aşık (62) kaldığı pansiyonda ölü bulundu.
Yeni Mahalle'deki pasiyonda kalan Sadık Aşık, ikinci kattaki odasında görevliler tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sadık Aşık’ın cansız bedeni savcının incelemesi sonrasında belediye ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aşık'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaldığı pansiyonda ölü bulunduKaldığı pansiyonda ölü bulunduKaldığı pansiyonda ölü bulundu

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