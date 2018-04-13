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Kaldırıma çarpan lüks otomobil alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 04:22 | Son Güncelleme

İstanbul (İHA)

Kaldırıma çarpan lüks otomobil alev aldı

İstanbul (İHA)

Kaldırıma çarpan lüks otomobil alev aldı

Kaldırıma çarpan lüks otomobil alev aldı

Kaldırıma çarpan lüks otomobil alev aldı

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