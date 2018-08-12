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Kaldırıma çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 00:54 | Son Güncelleme

İZMİT'te, sürücüsünün viraja girerken kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak devrildi.

Kaldırıma çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, sürücüsünün viraja girerken kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kuruçeşme Yeni Mahalle girişinde meydana geldi. Barış Çılgasit (30) yönetimindeki 34 LHR 50 plakalı otomobil, viraja girerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde mahsur kalan Barış Çılgasit ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaldırıma çarpan otomobil devrildi: 2 yaralıKaldırıma çarpan otomobil devrildi: 2 yaralıKaldırıma çarpan otomobil devrildi: 2 yaralıKaldırıma çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

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