Kaldırımda başına beton parçası düşen Fransız kadın, şikayetçi oldu

Uğur AYDIN/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA)- TRABZON'da kaldırımda yürüdüğü sırada tarihi bir binadan kopan beton parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanan Lidya Udan Orhan (36), tedavisinin ardından taburcu edildi. Fransız kadın, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Kunduracılar Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüdüğü sırada Fransız Lidya Udan Orhan'ın başına tarihi binadan kopan beton parçası isabet etti. Bir anda yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olaydan sonra belediye ekipleri caddede önlem aldı. Beton parçası düşen binada çalışma başlatıldı.

TABURCU EDİLDİ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Başına isabet eden beton parçası ile yaralanan Lidya Udan Orhan tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Fransa'da Türk eşi ile birlikte yaşayan ve tatil için Trabzon'a geldiği öğrenilen Lidya Udan Orhan, hastaneden ayrıldıktan sonra polise başvurarak şikayetçi oldu.

Lidya Udan Orhan'ın kayınpederi Yaşar Orhan, olayla ilgili şikayetçi olduklarını belirterek, "Gelinimin kafasına balkondan taş düştü. Kafasına taş düşen mi suçlu, taş nereden düştüyse orası mı suçlu? Polise ifade verdik, gerekeni yapacağız" dedi.