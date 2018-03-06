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Kaldırımda beklerken aniden yola düştü, kamyonun altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 21:02 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ (İHA)

TEKİRDAĞ (İHA)

Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyorPrezervatif isyanı: Çok küçük geliyor
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
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