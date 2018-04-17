Kaldırımda yürürken başına mermer parçası düştü

Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde Ahmet Sarı (46), kaldırımda yürürken, atıl binadan kopan mermer parçasının başına düşmesi sonucu yaralandı.
Olay, Salıpazarı ilçesi Yeni Mahalle Yeşil Caddesi'nde meydana geldi. 35 yıldır atıl durumda bulunan binanın 4'üncü kattaki pencere kenarından düşen mermer parçası kaldırımda yürüyen Ahmet Sarı'nın başına isabet etti. Yere yığılan Sarı, çevredekilerin yardımıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ahmet Sarı, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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