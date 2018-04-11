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Kaldırımda yürürken düşüp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, evine giderken dengesi kaybederek düşen Abdullah Akpınar (71) hayatını kaybetti.

Kaldırımda yürürken düşüp, öldü

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) -ORDU'nun Ünye ilçesinde, evine giderken dengesi kaybederek düşen Abdullah Akpınar (71) hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde, 3 çocuk babası Abdullah Akpınar, iddiya göre evine giderken Yalı mevkiinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Akpınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Abdullah Akpınar'ın cenazesi gelen sağlık ekipleri tarafından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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