HABER

Kaldırımda yürürken üzerine demir kapı devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kaldırımda yürüyen Ali Kızılkaya'nın üzerine, otel şantiyesinin giriş kapısı devrildi.

Kaldırımda yürürken üzerine demir kapı devrildi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kaldırımda yürüyen Ali Kızılkaya'nın üzerine, otel şantiyesinin giriş kapısı devrildi. Hafif yaralanan Kızılkaya, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otel inşaatının şantiye girişinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ali Kızılkaya şantiyenin girişine geldiği sırada, rüzgardan sallanan şantiyenin demir kapısı bir anda menteşelerinden çıktı. Durumdan habersiz yolda yürümeyi sürdüren Kızılkaya, menteşelerinden çıkarak, kaldırıma devrilen kapının altında kaldı. İnşaatta çalışanların yardımıyla kapı kaldırılırken, hafif yaralanan Kızılkaya için sağlık ekibine haber verildi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Ali Kızılkaya'yı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.
İlk tedavisi tamamlanan Ali Kızılkaya'nın servise alındığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kaldırımda yürürken üzerine demir kapı devrildiKaldırımda yürürken üzerine demir kapı devrildi

PARTNERKurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu'nu karıştırdıKurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu'nu karıştırdı
Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararıOrdu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı
Kazada ağır yaralanan Emine, yaşama tutunamadıKazada ağır yaralanan Emine, yaşama tutunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.