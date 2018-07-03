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Kaldırımdaki anne ve 2 çocuğunun yaralandığı kaza, kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

ADANA'da kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında taburede oturan anne ve 2 çocuğuna çarptı.

Kaldırımdaki anne ve 2 çocuğunun yaralandığı kaza, kamerada

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında taburede oturan anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralanırken, sürücüsünün bırakıp kaçtığı kamyonete saldırmak isteyen mahalleliyi polis engelledi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Seyhan ilçesi Barış Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Emre A. (19) yönetimindeki 01 AEF 82 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, market önünde, taburelerde oturan Ayşe Barut (32) ile çocukları Ali (12) ve Eyüp Barut'a (2) çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar, kırılan marketin camından içeri savruldu. Kısa süreli şoka giren anne Ayşe Barut, yerden kalkıp ağır yaralanan çocuklarının yardımına koştu. Sürücü Yunus Emre A. kaçarken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çağırılan ambulansla anne ve çocukları, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazanın ardından olay yerinde toplanan mahalle sakinleri, dar olan yolda sık sık kaza meydana geldiğini belirterek tepki gösterdi. Aynı yerde bir süre önce de otomobilin çarpması sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiğini söyleyen mahalleli, kamyonete saldırmak istedi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.
​Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Kaldırımdaki anne ve 2 çocuğunun yaralandığı kaza, kameradaKaldırımdaki anne ve 2 çocuğunun yaralandığı kaza, kameradaKaldırımdaki anne ve 2 çocuğunun yaralandığı kaza, kameradaKaldırımdaki anne ve 2 çocuğunun yaralandığı kaza, kamerada

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